Detienen a dos por presunto robo a bodega en Monterrey

Dos hombres fueron detenidos en el Centro de Monterrey, señalados por presuntamente entrar a una bodega para robar pinturas al óleo.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalados por presuntamente ingresar a una bodega para robar pinturas al óleo, en el Centro de la ciudad.

Luis Alberto “N”, de 50 años, y José Román “N”, de 39, fueron capturados alrededor de las 02:10 horas en el cruce de Matamoros y Serafín Peña.

Los policías atendieron un reporte de robo en proceso y al llegar se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien señaló a los dos hombres que se encontraban en el exterior.

De acuerdo con el afectado, llegó a la bodega para recoger algunas pertenencias y encontró a los sospechosos en el interior. Además, observó una motocicleta, color rojo, en el exterior del establecimiento.

Al ser detenidos, los presuntos responsables tenían en su poder una cizalla, una barra de acero y un martillo, herramientas que habrían utilizado para romper los candados de la cortina metálica.

Entre los objetos recuperados se encontraban dos pinturas al óleo, las cuales, según el propietario, habían sido un regalo de su padre antes de fallecer.

Los sospechosos presuntamente intentaron escapar a bordo de la motocicleta, pero no lograron encenderla.

Las autoridades investigan si ambos estarían relacionados con otros robos cometidos en negocios de la zona.

Luis Alberto “N” y José Román “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que la motocicleta quedó asegurada para continuar con las investigaciones.