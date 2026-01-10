Detienen a dos por presunto narcomenudeo en Santa Catarina

Ambos sujetos fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y puestos a disposición del Ministerio Público

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina lograron la detención de dos hombres en eventos distintos durante la madrugada de este viernes, como resultado de los constantes patrullajes de vigilancia en el municipio. Los implicados son investigados por presuntos delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Captura en la colonia Adolfo López Mateos

La primera intervención ocurrió sobre la avenida Perimetral Norte. Los oficiales detectaron a un sujeto que mostraba una actitud evasiva ante la presencia de la autoridad.

Al realizarle una revisión preventiva, el individuo, identificado como Jonathan Javier “N”, de 25 años, fue encontrado en posesión de nueve bolsas de una sustancia con características del cristal, 20 dosis de presunta cocaína en piedra y una báscula digital y un teléfono celular.

Detención con arma en el sector San Jorge

Horas más tarde, en la colonia Ermita, los uniformados localizaron a un segundo joven que intentó huir al notar la unidad policial. Tras darle alcance, el detenido se identificó como Alan Alejandro “N”, de 24 años.

Al inspeccionar una mochila que portaba, las autoridades aseguraron 14 bolsas con hierba verde, presuntamente marihuana, 20 dosis de sustancia similar al cristal, un arma corta abastecida con cargador y cartuchos útiles, dinero en efectivo, una báscula digital y un celular.

Proceso Legal

Ambos sujetos fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar las carpetas de investigación y determinar su situación jurídica en las próximas horas.