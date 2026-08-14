Detienen a dos por presuntamente amenazar a vecinos en Monterrey

Los dos hombres se encontraban en calles de la colonia Tampico cuando vecinos alertaron que aparentemente portaban armas y los estaban amedrentando.

Dos hombres fueron detenidos y un vehículo asegurado, luego de que presuntamente amenazaran a vecinos con armas en calles de la colonia Tampico, en Monterrey.

El hecho se registró sobre la calle Argentina, en su cruce con Aduana, donde se generó una movilización de elementos de seguridad tras el reporte realizado al número de emergencias.

De acuerdo con los primeros informes, los dos hombres se encontraban en el sector cuando vecinos alertaron sobre la presencia de sujetos que aparentemente portaban armas y los estaban amedrentando.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio y realizaron la detención de ambos sospechosos.

Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, el área fue asegurada en espera de la llegada de personal especializado para realizar las investigaciones y determinar cómo ocurrieron los hechos.

El vehículo en el que presuntamente viajaban los detenidos permaneció en el lugar, a la espera de una grúa para ser trasladado y continuar con las indagatorias.