Detienen a dos por presunta violencia familiar en Pesquería

Las detenciones se realizaron luego de atender reportes ciudadanos en los cuales se denunciaba la situación por parte de ambas personas

Dos personas fueron detenidas en hechos distintos por su probable participación en casos de violencia familiar en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las detenciones se realizaron luego de atender reportes ciudadanos en los cuales se denunciaba la situación por parte de ambas personas, cuyas identidades no fueron reveladas.

Tras esto, policías acudieron a brindar auxilio y proteger la integridad de las personas afectadas.

Ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.