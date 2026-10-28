Detienen a dos por presunta posesión de cristal en Monterrey

Durante la revisión, los oficiales localizaron 25 bolsitas tipo ziploc con una sustancia similar al cristal, por lo que procedieron a detenerlo

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de Monterrey en intervenciones distintas, luego de que los oficiales les encontraron un total de 35 dosis de una sustancia con características similares al cristal. Las detenciones ocurrieron en la colonia Caracol y en el cruce de Villagómez y Reforma.

Aseguran 25 bolsitas durante intervención en la colonia Caracol

En el primer caso, los agentes detuvieron a Juan Pablo “N”, de 26 años, en el cruce de Segunda Zona y Chapultepec, mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

Según el reporte policial, los uniformados le marcaron el alto después de observar su comportamiento. Al preguntarle qué hacía en el lugar, el hombre presuntamente reaccionó de manera agresiva.

Durante la revisión, los oficiales localizaron 25 bolsitas tipo ziploc con una sustancia similar al cristal, por lo que procedieron a detenerlo.

Detienen a otro hombre en Villagómez y Reforma

La segunda intervención se registró a las 19:55 horas, cuando policías municipales observaron a un hombre que, de acuerdo con su informe, comenzó a correr al advertir la presencia de la patrulla.

Los agentes lo alcanzaron metros adelante y lo identificaron como José Luis “N”, de 45 años, originario de Colima. En una bolsa de su pantalón encontraron 10 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal.

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

La corporación informó que las intervenciones forman parte de la estrategia municipal Escudo, enfocada en la prevención y la reducción de delitos.