Los detenidos fueron identificados como Israel, de 37 años, y Raúl, de 44, quienes fueron capturados mediante órdenes de aprehensión

Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre de 38 años, a quien habrían golpeado tras un altercado ocurrido en una tienda de conveniencia al poniente de Monterrey.

Los detenidos fueron identificados como Israel, de 37 años, y Raúl, de 44, quienes fueron capturados mediante órdenes de aprehensión en calles de la colonia Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León, los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2025, cuando Freddy, de 38 años, presuntamente intoxicado por el consumo de drogas, ingresó a una tienda Bodega Aurrerá ubicada en el cruce de No Reelección y Estrella de Mar, en la colonia Lomas de Cumbres, donde habría intimidado a clientes y empleados.

Ante la situación, una trabajadora solicitó ayuda a Raúl, quien acudió al establecimiento.

Posteriormente, Israel llegó en una motocicleta y ambos localizaron a Freddy en las inmediaciones del comercio, donde presuntamente lo golpearon antes de retirarse.

La víctima regresó a su domicilio, donde perdió la vida a consecuencia de una contusión profunda vertebromedular cervical, según la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense.

Tras su detención, ambos hombres fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedaron a disposición de un juez de control por el delito de homicidio.