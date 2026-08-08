Detienen a dos por homicidio en Plaza del Chorro

La Policía de Monterrey activó el sistema de drones para rastrear a los sospechosos desde el aire, logrando ubicarlos y detenerlos en pocos minutos

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Dos hombres fueron detenidos por el asesinato ocurrido en las inmediaciones de la Plaza del Chorro, en donde los videos de las cámaras de seguridad y el apoyo de drones de la División Águilas de la Policía de Monterrey fueron clave para la captura.

De acuerdo con el Comisario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, el crimen se originó por un conflicto entre las partes involucradas, luego de que la víctima, quien vestía camisa y pantalón negros presuntamente hubiera robado días antes una bicicleta y un amplificador al agresor.

Cámaras registran persecución y ataque

En las grabaciones se observa a dos hombres desplazándose en bicicleta por calles del centro de Monterrey. Instantes después, uno de ellos regresa para perseguir al otro y atacarlo con un arma blanca, mientras un segundo sujeto participa en la persecución. La víctima alcanzó a caminar algunos metros antes de desplomarse en la Plaza del Chorro.

Drones permiten localizar a los sospechosos

Tras la agresión, la Policía de Monterrey activó el sistema de drones para rastrear a los sospechosos desde el aire, logrando ubicarlos y detenerlos en pocos minutos.

"Hicimos la búsqueda y rastreo de los sujetos... fueron localizados a través del sistema de monitoreo aéreo".

Los detenidos fueron identificados como Bryan "N", de 25 años, y Carlos "N", de 50, quienes fueron ubicados en el cruce de Antonio Coello y Privada Iturbide, en la colonia Terminal, luego del seguimiento realizado mediante las cámaras del C4 y el sistema de vigilancia aérea.

Les aseguran droga durante la captura

Al momento de su captura, los oficiales les aseguraron 36 envoltorios con una sustancia con características de cristal y 26 bolsas con hierba verde similar a la marihuana, por lo que además de ser investigados por el homicidio, fueron puestos a disposición de las autoridades por delitos contra la salud.

Las autoridades también informaron que Carlos "N" contaba con arraigo domiciliario desde hacía un mes por delitos contra la salud, situación que ahora también forma parte de las investigaciones.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que continuará con las indagatorias para determinar su situación jurídica y su probable responsabilidad en el homicidio ocurrido en el centro de Monterrey.