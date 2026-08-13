Detienen a dos por homicidio de un hombre en Monterrey

Agentes estatales ejecutan orden de aprehensión contra Brayan "N" y Carlos "N" por el asesinato de un hombre en la plaza Del Chorro.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una Orden de Aprehensión girada en contra de Brayan "N" 25 años y Carlos "N" de 50 años, por el DELITO de Homicidio Calificado.

Luego de que el pasado 6 de agosto de 2026 un hombre adulto identificado como Edgar, de 46 años, caminaba por la calle Zaragoza al cruce con calle Treviño en el centro de Monterrey, lugar desde donde los dos ahora detenidos comenzaran a seguirlo a bordo de bicicletas, atascándolo metros más adelante cuando la víctima cae al piso.

Carlos "N" lo agrede con un objeto punzocortante; sin embargo, logra levantarse, llegando a la plaza Del Chorro, donde de nueva cuenta es agredido, quedando tendido en la banqueta con lesiones graves hasta perder la vida.

Ambos señalados permanecen internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del Estado de Nuevo León.