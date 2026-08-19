Detienen a dos por homicidio de un hombre en Apodaca

La necropsia determinó que Mauricio murió a consecuencia de lesiones vertebro-medulares cervicales provocadas por un proyectil de arma de fuego

Dos hombres fueron detenidos mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 41 años, ocurrido el pasado 12 de agosto en el municipio de Apodaca.

Los detenidos fueron identificados como Orlando “N”, de 23 años, y Aldo “N”, de 24, quienes son investigados por el delito de homicidio calificado.

El ataque ocurrió en la colonia Portal del Valle

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Portal Oviedo y Portal del Valle, en la colonia Portal del Valle, donde se encontraba la víctima, identificada como Mauricio, de 41 años.

Según las investigaciones, ambos hombres circulaban por el sector a bordo de un vehículo subcompacto azul y, al percatarse de la presencia de Mauricio, detuvieron la marcha.

Presuntamente, Orlando “N” descendió del vehículo portando un arma de fuego corta y realizó detonaciones contra la víctima, para posteriormente regresar al automóvil, donde lo esperaba Aldo “N”, y ambos huyeron del sitio.

Víctima murió por una lesión provocada por arma de fuego

Tras el reporte de detonaciones y una persona sin vida, las autoridades acudieron al lugar y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense de la Fiscalía.

La necropsia determinó que Mauricio murió a consecuencia de lesiones vertebro-medulares cervicales provocadas por un proyectil de arma de fuego.

Detienen a los sospechosos en Monterrey

Los dos detenidos fueron ubicados en la vía pública, en calles de la colonia Valle Morelos, en Monterrey, y posteriormente fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedaron a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal.