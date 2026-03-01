Detienen a dos por fraude en venta de celulares en Cumbres

La víctima relató a las autoridades que contactó a los sospechosos a través de redes sociales para comprarles dos dispositivos iPhone 17 Pro Max

En una rápida intervención de la Policía de Monterrey, una mujer y un hombre fueron detenidos tras ser acusados de defraudar a un joven de 23 años, a quien le vendieron dos cajas de supuestos teléfonos de alta gama que, en realidad, eran cosas totalmente diferentes.

Los hechos se registraron a las 21:00 horas de este sábado en el estacionamiento de un negocio de hamburguesas ubicado en el cruce de Paseo de los Leones y Distrito 5, en la colonia Cumbres primer sector.

La víctima relató a las autoridades que contactó a los sospechosos a través de redes sociales para comprarles dos dispositivos iPhone 17 Pro Max, pactando un precio total de $36,000 pesos por ambos equipos.

Al concretar la cita en el poniente de la ciudad, el joven solicitó revisar el contenido de las cajas nuevas antes de pagar. Sin embargo, la mujer identificada como Bárbara "N", de 24 años, le exigió realizar primero la transferencia bancaria.

Confiado, el comprador depositó $27,500 pesos a una cuenta de BBVA y se disponía a entregar el resto en efectivo, sin embargo, al recibir los paquetes y abrirlos, el afectado descubrió que había sido víctima de un engaño, pues en una de las cajas encontró un candado y en la otra una bolsa con silicón.

Ambos objetos fueron utilizados por los presuntos estafadores para engañar el tacto de la víctima y simular el peso real de los teléfonos móviles.

Cuando la pareja intentaba huir a bordo de un automóvil Nissan Versa azul, con placas RWM-147-C, elementos de la Policía de Monterrey que realizaban recorridos de vigilancia bajo la estrategia "Escudo" visualizaron las señas de auxilio de la víctima.

Los oficiales lograron interceptar el vehículo justo antes de que abandonara el estacionamiento, procediendo a la captura de Bárbara "N" y su acompañante, Arturo "N", de 56 años.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por el delito de fraude y lo que resulte.

Esta detención forma parte de las acciones reforzadas por la administración municipal para combatir los delitos patrimoniales y brindar mayor seguridad en zonas comerciales.