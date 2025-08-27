Detienen a dos por conducir imprudentemente y portar droga

Los detenidos fueron identificados como Diego “N”, de 30 años de edad, a quien se le aseguró una mochila negra que contenía 21 envoltorios de droga tipo cristal

Elementos de la policía de Santiago detuvieron a dos hombres que presuntamente conducían de manera imprudente una motocicleta y portaban varias dosis de droga.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Melquiades Salazar, en la colonia San Pedro, cuando los oficiales, durante un recorrido de vigilancia, detectaron una motocicleta blanca, marca Honda, tripulada por dos hombres que no portaban casco de seguridad.

Minutos después, la motocicleta derrapó, lo que motivó la intervención de los agentes.

Al acercarse, los sujetos comenzaron a comportarse de forma agresiva y lanzaron insultos contra los oficiales.

Los detenidos fueron identificados como Diego “N”, de 30 años de edad, a quien se le aseguró una mochila negra que contenía 21 envoltorios con presunta droga tipo cristal y dinero en efectivo; y Lorenzo “N”, de 50 años, quien portaba 15 envoltorios con la misma sustancia, además de efectivo.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.