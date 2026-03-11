VIE 14 FEB
Detienen a dos por camioneta robada en Monterrey

Por: Danea Lázaro

10 Marzo 2026, 22:41

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente ir a bordo de una camioneta con reporte de robo.

Se informo que ambos sujetos habrían robado el vehículo Dodge Ram, color negro, 30 minutos antes, sobre la avenida Francisco I Madero, en el exterior de un banco, ya que el propietario dejó las llaves sobre un asiento mientras hacía un trámite.

Ambos sujetos identificados como Antonio Rafael B., de 35 años y Christian Joel L., de 24 años de origen hondureño, fueron capturados en Colón y Agustín Melgar, en la colonia Terminal, donde posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

 

