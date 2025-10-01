Detienen a dos por ataque y drogas en Monterrey

La policía de Monterrey detuvieron a dos hombres de origen venezolano en la colonia Terminal tras ser sorprendidos desarmando una motocicleta que tenía reporte de haber participado en un ataque horas antes. Los detenidos fueron identificados como Joel “N” de 28 años y Erick “N” de 32 quienes tras una revisión se les aseguraron 11 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal y un cuchillo que habría sido utilizado para herir a un hombre en un negocio de tacos en el centro de Monterrey. De acuerdo con las investigaciones la agresión sucedió debido a una deuda económica. Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar su situación jurídica