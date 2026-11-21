Los hechos ocurrieron en el negocio Paradise, donde, de acuerdo con el reporte policial, dos sujetos ingresaron para solicitar información sobre unos productos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres señalados por su presunta participación en un robo con violencia a un establecimiento fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente lesionaran con un cuchillo a un empleado durante el atraco.

Los hechos ocurrieron en el negocio Paradise, ubicado en el cruce de Venustiano Carranza y Padre Mier, donde, de acuerdo con el reporte policial, dos sujetos ingresaron para solicitar información sobre unos productos, pero posteriormente uno de ellos sacó un arma blanca mientras su acompañante sujetaba al trabajador.

Al intentar defenderse, el empleado, de 25 años, sufrió una herida en un dedo de la mano izquierda. Tras el ataque, los presuntos responsables escaparon; sin embargo, uno de ellos, identificado como Eduardo “N”, de 29 años, fue retenido por dos ciudadanos cuando la víctima salió a pedir ayuda.

Horas más tarde, policías capturaron al segundo sospechoso, identificado como Francisco “N”, de 22 años, en el cruce de Venustiano Carranza y Xicoténcatl, en la colonia 10 de Marzo.

Durante la revisión, los oficiales le encontraron 15 envoltorios con una sustancia con características del cristal, dos teléfonos celulares, un reloj y cuatro billetes de 500 pesos, objetos que presuntamente estarían relacionados con el robo.

Los encargados del negocio reportaron que el monto sustraído habría sido de $80,000 pesos en efectivo. Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su participación en el asalto.