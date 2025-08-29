Detienen a dos personas por narcomenudeo en San Nicolás

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades adicionales.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León llevaron a cabo un operativo en la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás de los Garza, que culminó con la detención de dos hombres relacionados con delitos contra la salud.

El cateo se realizó la mañana del miércoles en un domicilio ubicado en la calle Margaritas, tras la autorización judicial correspondiente y como parte de una investigación por narcomenudeo. En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del ICSP, la Unidad Canina y elementos de corporaciones coordinadas.

Durante la intervención, los policías aseguraron diversas dosis de drogas: marihuana en presentación de vegetal seco y cristal en forma de sustancia sólida cristalina. Los detenidos fueron identificados como Klinsmann Aldaír “N” y Mariano “N”, quienes fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo para determinar su situación jurídica.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades adicionales.