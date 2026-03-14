Detienen a dos personas por grafiti en la Presa Rompepicos

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública municipal y quedaron a disposición de la autoridad

Elementos de la Policía de Santa Catarina detuvieron a un hombre y una mujer sorprendidos realizando pintas tipo grafiti en el muro de la Presa Rompepicos, dentro del Parque Ecológico La Huasteca.

La detención ocurrió luego de un reporte ciudadano al C4 que alertó sobre las pintas en la infraestructura hidráulica.

Al llegar al sitio, los policías confirmaron el reporte y detectaron que los implicados realizaban las pintas sin autorización.

Además, utilizaban equipo de rappel sin las medidas de seguridad ni permisos correspondientes.

En el lugar fueron asegurados un arnés, pintura y rodillos. También se observaron dos nombres de gran tamaño pintados en el muro de la presa.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública municipal y quedaron a disposición de la autoridad competente.