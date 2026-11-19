Cámaras del C4 detectaron una camioneta relacionada con reportes de robos; a sus dos tripulantes les encontraron envoltorios con presunta marihuana

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Dos hombres fueron detenidos mientras viajaban en una camioneta que habría sido relacionada con reportes de robos de autopartes y cristalazos en distintos puntos de Monterrey.

La movilización policiaca se registró sobre la avenida Revolución y su cruce con Fernando Ancira, en el fraccionamiento Buenos Aires.

De acuerdo con los primeros informes, la minivan fue detectada mediante cámaras de videovigilancia del C4, luego de que sus placas y características coincidieran con las de una unidad señalada en denuncias por robos a vehículos.

Se trata de una camioneta Ford Aerostar, en color guinda con gris, que fue ubicada inicialmente por las autoridades y posteriormente interceptada sobre la avenida Revolución.

Al verificar su estatus, los oficiales confirmaron que contaba con un reporte del 21 de junio por el robo de un neumático de un vehículo estacionado en el cruce de Alejandro de Rodas y Calcio, en la colonia Valle de Infonavit.

Los tripulantes fueron identificados como Humberto “N”, de 51 años, y Harold Smith “N”, de 32, quienes presuntamente adoptaron una actitud agresiva al ser abordados por los policías.

Durante la revisión, los elementos no localizaron autopartes robadas dentro de la unidad; sin embargo, encontraron entre sus pertenencias dos envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana.

Ambos hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar si están relacionados con otros robos.