Detienen a dos personas con más de 130 dosis de droga en Apodaca

La intervención se llevó a cabo como parte de los recorridos permanentes de prevención que se desarrollan en distintos sectores del municipio

Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención de dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante un operativo de patrullaje y vigilancia preventiva en la colonia Independencia Tres, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se llevó a cabo como parte de los recorridos permanentes de prevención que se desarrollan en distintos sectores del municipio, con el objetivo de detectar conductas que pudieran representar un riesgo para el orden público y la seguridad de la ciudadanía.

¿Dónde ocurrió la captura?

Los hechos se registraron sobre la calle José María Morelos y Pavón, en su cruce con la calle Atotonilco, donde los oficiales observaron a un hombre y una mujer alterando el orden público en la vía pública, haciendo uso de palabras altisonantes.

Ante esta situación, y con la finalidad de evitar una escalada de riesgo, los elementos de Fuerza Civil procedieron a intervenir conforme a los protocolos de seguridad establecidos, solicitando a las personas que depusieran su conducta.

Aseguran diversas sustancias y objetos

Tras realizar una inspección preventiva, los oficiales localizaron entre las pertenencias de los ahora detenidos diversos indicios relacionados con la presunta venta de droga. Entre lo asegurado se encontraron:

75 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana

con con características de 63 bolsas con sustancia sólida y cristalina con características de cristal

con con características de Una báscula digital

Dos teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Quedan a disposición del Ministerio Público

Las personas detenidas fueron identificadas como Eduardo “N”, de 41 años de edad, y Liliana “N”, de 40 años. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los indicios asegurados.

Será la autoridad correspondiente la encargada de determinar su situación legal conforme a lo establecido en la ley. Fuerza Civil reiteró que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia para combatir los delitos contra la salud en la zona metropolitana.