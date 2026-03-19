Detienen a dos personas con droga y armas de fuego en Apodaca

Ángel "N" y Dámaris "N" circulaban en un vehículo por la colonia Paseo de las Fuentes, donde fueron interceptados por elementos de seguridad.

Dos personas fueron vinculadas a proceso tras ser detenidas con armas de fuego, droga y dinero en efectivo en el municipio de Apodaca.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo, cuando Ángel "N" y Dámaris "N" circulaban en un vehículo por la colonia Paseo de las Fuentes, donde fueron interceptados por elementos de seguridad.

Decomisan armas, droga y equipo para su venta

Durante la revisión, las autoridades aseguraron tres armas de fuego, cargadores y cartuchos, además de 147 dosis de diversas sustancias como marihuana, cocaína en piedra y metanfetamina, conocida como cristal.

También se localizó una báscula gramera y dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de que la droga sería destinada a su distribución.

Juez ordena prisión preventiva

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal presentó el caso ante un juez de control, quien determinó como legal la detención y dictó la vinculación a proceso de ambas personas.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

Autoridades mantienen llamado a denunciar

Las autoridades federales reiteraron su compromiso en el combate a delitos de este tipo y exhortaron a la ciudadanía a denunciar de manera anónima o presencial cualquier actividad sospechosa durante todo el año.