Detienen a dos mujeres y un hombre tras riña en La Alianza

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica

Elementos de la Policía de Escobedo, PROXPOL, detuvieron a dos mujeres y un hombre luego de que presuntamente participaran en una riña registrada en la colonia La Alianza, Barrio Veracruz, donde un hombre resultó lesionado y requirió de traslado médico.

De acuerdo con el reporte, los oficiales acudieron al sector tras recibir el llamado de auxilio por una agresión. Al llegar, localizaron a un hombre que presuntamente estaba siendo golpeado por varias personas.

El lesionado fue identificado como Jesús “N”, de 32 años, quien presentó lesiones que requirieron atención médica, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario.

En el lugar, los policías detuvieron a Norma “N”, de 36 años; Michelle “N”, de 22, alias “Coco”; y Héctor “N”, de 18 años, alias “Toto”.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades que correspondan.