La movilización coordinada se llevó a cabo sobre la vía Vaquerías-General Terán, a la altura de la comunidad Los Vergeles.

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) durante un operativo realizado en el municipio de General Terán, donde les aseguraron un arma de fuego y diversas dosis de presunta droga.

La movilización se llevó a cabo sobre la carretera Vaquerías-General Terán, a la altura de la comunidad Los Vergeles, como parte de las acciones de vigilancia para prevenir hechos delictivos.

Interceptación y hallazgo de indicios

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los oficiales detectaron a tres personas que adoptaron una actitud sospechosa e intentaron escapar al notar la presencia de las unidades policiales; sin embargo, fueron interceptadas de manera oportuna.

Los detenidos fueron identificados como Francisca “N”, de 39 años; Erika “N”, de 19, y José “N”, de 30 años. Durante una revisión preventiva, las autoridades les encontraron un arma corta abastecida, envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, un radio de comunicación, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación jurídica y establecer si tienen alguna vinculación con otros hechos delictivos en la región.