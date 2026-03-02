Detienen a dos mujeres por robo de celular en hotel de Monterrey

Dos mujeres fueron detenidas por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente robaron el celular a un hombre dentro de un hotel

La captura de Luz Catalina V., de 39 años, y Sonia Patricia S., de 47, se registró alrededor de la 01:50 horas en el cruce de Villagómez y Reforma, donde se ubica el Hotel Encanto.

De acuerdo con el informe, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención cuando el C4 reportó un robo a persona, por lo que acudieron al sitio.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con el afectado, de 34 años, quien relató que invitó a las dos mujeres a su habitación. Señaló que al entrar al baño dejó su teléfono sobre una mesa y, al salir, observó que ellas se retiraban y el aparato ya no estaba, por lo que pidió apoyo.

Tras el señalamiento directo, los oficiales ubicaron a las sospechosas y procedieron a su detención.

Hallan más celulares

Durante una inspección, a las mujeres les encontraron en sus bolsos 14 teléfonos celulares de distintas marcas, entre ellos el del denunciante, así como dinero en efectivo.

Las autoridades investigan la posible participación de las detenidas en otras actividades ilícitas, ya que no pudieron acreditar la procedencia de los equipos.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo implementada por la actual administración municipal para fortalecer la seguridad y reducir delitos.

Las dos mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público.