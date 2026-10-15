Detienen a dos mujeres por golpear y quitar dinero a hombre

La víctima estaba esperando el camión en calles del Centro de Monterrey, cuando repentinamente llegaron las mujeres y comenzaron a agredirlo físicamente

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Dos mujeres fueron detenidas por la Policía de Monterrey, al golpear a un hombre en la vía pública para despojarlo del dinero en efectivo que portaba, en el Centro de la ciudad.

Los hechos se registraron en Cuauhtémoc y Ruperto Martínez, donde fueron capturadas Marlen “N”., de 40 años y Johana “N”., de 29 años.

A través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4, es como se detectó a las presuntas, al momento de agredir al masculino en la vía pública.

Después de la agresión, ambas se retiraron del sitio, pero fueron interceptadas por los uniformados municipales metros más adelante.

La víctima, de 55 años, mencionó que estaba esperando el camión en dicho cruce, cuando repentinamente llegaron las mujeres y lo comenzaron a agredirlo físicamente, exigiéndole sus pertenencias, quitándole 580 pesos en efectivo.

Las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.