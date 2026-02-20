Detienen a dos mujeres en Escobedo tras cateo por narcomenudeo

El lugar quedó asegurado por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo, con resguardo a cargo de la corporación correspondiente

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, mediante la Agencia Estatal de Investigaciones y el Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIPN), cumplió una orden de cateo en un domicilio de la colonia La Isla, que resultó en la detención de María “N”, de 57 años, y Abril “N”, de 18 años.

El operativo, coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Civil y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, permitió asegurar dosis de sustancia sólida cristalina con características de narcótico tipo “cristal” y dosis de vegetal verde seco con características de marihuana, elementos que podrían constituir evidencia en carpetas de investigación por delitos contra la salud.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, las detenidas María “N” y Abril “N” fueron localizadas en el inmueble ubicado en la calle Tulipanes, donde se llevó a cabo el cateo autorizado judicialmente. El lugar quedó asegurado por el Ministerio Público especializado en narcomenudeo, con resguardo a cargo de la corporación correspondiente, garantizando la preservación de los indicios para continuar con las investigaciones.

Las autoridades señalaron que María “N” y Abril “N” quedaron a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica, mientras se profundiza la investigación sobre la procedencia y distribución de las sustancias aseguradas.