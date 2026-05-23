Detienen a dos mujeres con droga en Guadalupe

Las mujeres identificadas como Indira Lizeth, de 29 años, y Edna Yaretzi, de 21, viajaban en una moto a exceso de velocidad y se les decomisó un arma de postas

A bordo de una motocicleta, dos mujeres señaladas de vender drogas fueron detenidas por policías del municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron en las avenidas Benito Juárez y Manuel Barragán en la colonia Zertuche.

Las mujeres identificadas como Indira Lizeth, de 29 años, y Edna Yaretzi, de 21, viajaban en una motocicleta a exceso de velocidad.

Las mujeres fueron vistas por patrulleros de esa corporación, los cuales les marcaron el alto.

Al no hacer caso, emprendieron la huida, iniciándose una persecución que duró varios minutos.

Las inculpadas fueron alcanzadas y, tras ser detenidas, les encontraron en su poder una pistola para uso de postas, además de una bolsa con cristal.

Las dos detenidas fueron llevadas a las celdas de esa corporación para su investigación.