Detienen a dos menores en motocicleta con reporte con robo

Los menores de 17 años fueron ubicados por policías de Monterrey, en la colonia Venustiano Carranza, tras ser detectados por cámaras de monitoreo del C4

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La Policía de Monterrey detuvo a dos menores de edad que circulaban a bordo de una motocicleta con reporte de robo, tras ser captados por cámaras de monitoreo del C4, en la colonia Venustiano Carranza.

Rodrigo y Ángel, ambos de 17 años, fueron detenidos en Churubusco y Francisco Beltrán, a las 01:15 horas del domingo, al oriente de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando personal de monitoreo del C4 les reportó una motocicleta Honda con placa de circulación 42SKF6, que circulaba por la avenida Madero, la cual cuenta con reporte de robo.

Ante esto, los uniformados lograron ubicarlos, por lo que les piden que se detengan, haciendo caso omiso e intentando huir.

Al detenerlos les realizaron una revisión y al checar el estatus de la motocicleta, arrojó que tiene reporte de robo del día 27 de febrero en la colonia Terminal, por lo que ambos menores quedaron detenidos.

Los adolescentes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.