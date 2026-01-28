Detienen a dos menores con cristal en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detectaron una motocicleta color verde con negro, que circulaba sin placa de circulación y a velocidad excesiva.

Dos menores de edad fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les fueran aseguradas 20 dosis de droga tipo cristal, cuando circulaban a bordo de una motocicleta sin placa y a exceso de velocidad, en la colonia Madero.

Los presuntos fueron identificados como Ángel, de 17 años, y Aimé, de 15, quienes fueron capturados en el cruce de Colón y Nueva Rosita.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron una motocicleta color verde con negro, que circulaba sin placa de circulación y a velocidad excesiva. Al marcarles el alto, los tripulantes hicieron caso omiso y continuaron su marcha, pasando varios semáforos en luz roja.

Metros más adelante, los oficiales lograron darles alcance.

Durante la revisión preventiva, a cada uno de los detenidos se le localizaron 10 dosis de cristal.

Ambos menores fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.