Detienen a dos ligados a robo violento en San Nicolás

C4 ubicó el vehículo reportado y permitió la detención de dos jóvenes que portaban droga y son investigados por otro robo en Las Puentes.

Elementos de la Policía de San Nicolás detuvieron la mañana de este jueves a dos jóvenes que viajaban en un vehículo relacionado con un robo con violencia registrado la noche del 19 de noviembre.

La unidad, un Hyundai Sonata 2011 color dorado, había sido señalada en un reporte previo, lo que permitió que el C4 municipal la ubicara mientras circulaba por la avenida Fidel Velázquez.

El conductor, identificado como Antonie M., de 19 años, y su acompañante, Jesús G., de 24, fueron interceptados alrededor de las 10:23 horas en el cruce de Fidel Velázquez y Naranjo, en la colonia Hogares Ferrocarrileros de Monterrey.

Al realizarles una inspección preventiva, los oficiales encontraron droga entre sus pertenencias, motivo por el cual ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que los detenidos también están siendo investigados por un robo a una persona en la colonia Las Puentes, hecho que habría motivado el reporte inicial contra el vehículo.

La unidad asegurada fue trasladada al corralón como parte del proceso correspondiente mientras avanza la indagatoria.