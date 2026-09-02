Detienen a dos jóvenes por homicidio de Alexis Aldair en García

La Fiscalía señala que ambos jóvenes presuntamente sometieron y golpearon a la víctima para después introducirla al domicilio, donde habría ocurrido su muerte

Dos jóvenes fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio de Alexis Aldair, de 18 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 21 de agosto dentro de un tambo, al interior de una vivienda de la colonia Valle de San Blas, en García.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el pasado 31 de agosto detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rodrigo “N”, de 19 años, y Jorge “N”, de 24, por el delito de homicidio calificado.

Rodrigo “N” fue localizado y detenido en la vía pública de la colonia Las Sombrillas, en Santa Catarina, mientras que Jorge “N” fue notificado de la orden de aprehensión al encontrarse ya internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

De acuerdo con las investigaciones, Alexis Aldair contaba con un reporte de búsqueda ante la Fiscalía y fue localizado sin vida durante una diligencia de cateo realizada el 21 de agosto en un domicilio de la calle Dr. Manuel M. Villada, en Valle de San Blas.

Las indagatorias establecieron que el 26 de julio, la víctima acudió por un motivo distinto a un domicilio, donde habría tenido contacto con los ahora detenidos. En ese lugar se habría iniciado una discusión que posteriormente habría escalado a una agresión.

La Fiscalía señala que ambos jóvenes presuntamente sometieron y golpearon a la víctima para después introducirla al domicilio, donde habría ocurrido su muerte. Posteriormente, el cuerpo habría sido colocado dentro de un tambo, donde finalmente fue encontrado semanas después.

Tras el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, ambos permanecen internados en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedaron a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.