Detienen a dos jóvenes por homicidio calificado en Santa Catarina

La investigación de la fiscalía señala que los agresores atacaron a tiros a la víctima tras arribar al domicilio en una motocicleta.

Dos jóvenes fueron notificados de una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 19 años, ocurrido el pasado 9 de julio en la colonia San Gilberto, en Santa Catarina.

Los investigados fueron identificados como Gael “N”, de 19 años, y Brayan “N”, de 18, quienes ya se encontraban internados en un Centro de Reinserción Social Estatal por otros hechos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Homicidios, ambos son señalados por la muerte violenta de David, de 19 años, quien se encontraba conviviendo con otra persona al interior de una vivienda ubicada sobre la calle San Juan de los Lagos.

La indagatoria establece que los ahora investigados arribaron al sitio a bordo de una motocicleta. Presuntamente, Gael “N” descendió del vehículo portando un arma de fuego, se aproximó a la vivienda y, luego de que la víctima abrió la puerta, le disparó en múltiples ocasiones.

Posteriormente, el joven habría regresado con su cómplice para ambos retirarse del lugar a bordo de la motocicleta.

Las autoridades señalaron que la víctima y sus agresores sostenían anteriores rencillas relacionadas con temas de narcóticos.

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al domicilio y se inició la investigación correspondiente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde la necropsia determinó que la causa de muerte fueron heridas por proyectiles de arma de fuego penetrantes en diversas regiones anatómicas.

La orden de aprehensión fue cumplimentada el 12 de agosto por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones. Gael “N” y Brayan “N” quedaron a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del Estado, por el delito de homicidio calificado.