Detienen a dos jóvenes por delitos contra la salud en Juárez, NL

Los elementos observaron a dos sujetos conduciendo de manera imprudente una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad, misma que fue interceptada

Dos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, tras una intervención registrada en la colonia Monte Cristal.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban recorridos sobre la carretera a San Roque y observaron a dos sujetos conduciendo de manera imprudente una motocicleta tipo FT200, en color negro con rojo, que circulaba a exceso de velocidad, misma que fue interceptada.

Tras realizar el abordaje en el lugar, los ocupantes fueron identificados como Diego Iván “N”, y Brandon Michel “N”, ambos de 20 años.

Durante una inspección preventiva, se les aseguraron de manera conjunta diversas bolsitas tipo ziploc con sustancia sólida y cristalina con características de la droga conocida como cristal, así como envoltorios con hierba verde y seca con características de marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud. Asimismo, la motocicleta fue asegurada y quedó bajo resguardo para los trámites correspondientes.