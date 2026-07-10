Detienen a dos jóvenes por ataque armado en Santa Catarina

Ambos alteraban el orden público y coincidían con las características físicas proporcionadas por testigos relacionadas con el ataque armado

Dos hombres de 18 años fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina y son investigados por su presunta participación en la agresión armada registrada durante la madrugada del jueves en la colonia San Gilberto, donde un hombre resultó gravemente herido.

Detenidos fueron ubicados tras operativo coordinado

La corporación informó que los detenidos, identificados como Gael Alejandro "N" y Brayan David "N", fueron ubicados en la colonia Rincón de las Palmas gracias a un operativo coordinado entre las áreas de Proximidad, Policía de Reacción y Policía de Investigación.

De acuerdo con las autoridades, ambos alteraban el orden público y coincidían con las características físicas proporcionadas por testigos relacionadas con el ataque armado.

Durante una revisión preventiva, los oficiales les aseguraron 32 dosis de una sustancia con características del cristal, 22 dosis de aparente marihuana y dinero en efectivo, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

Indagan posible participación en ataque a balazos

Las investigaciones continúan para determinar si ambos tuvieron participación en la agresión ocurrida alrededor de las 00:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle San Miguel de Allende, en la colonia San Gilberto.

En ese lugar, vecinos reportaron haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego. Al arribar, cuerpos de auxilio localizaron a un hombre con al menos tres heridas de bala, quien fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital.