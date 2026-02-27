Detienen a dos jóvenes en auto robado tras persecución

Autoridades informaron que el Nissan Sentra había sido robado el pasado domingo 22 de febrero en la colonia Bosques de Anáhuac

Dos jóvenes fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos circulando en un vehículo con reporte de robo y provocar daños a otro automóvil y a una patrulla, en la colonia Modelo.

Los hechos se registraron en el cruce de Colón y Vicente Suárez, donde fueron capturados Alexis Arturo “N”, de 20 años, y Mikel Alejandro “N” de 18.

Intentan huir y chocan contra patrulla

De acuerdo con el informe, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando personal del C4 regiomontano les alertó sobre la circulación de un Nissan Sentra gris, con placas SSZ-283-B, que contaba con reporte de robo.

Tras recibir las características del automóvil, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar la unidad en las mencionadas calles. Al marcarle el alto al conductor y colocar la patrulla frente al vehículo, los tripulantes intentaron huir.

El conductor dio marcha en reversa sin precaución e impactó una camioneta Mitsubishi Duster color negro que se encontraba detrás, causándole daños, además de chocar contra la unidad oficial.

Tras la colisión, el automóvil quedó inmovilizado. Sin embargo, el conductor descendió e intentó escapar corriendo, siendo detenido metros más adelante, mientras que el copiloto fue sometido en el lugar.

Unidad fue robada en San Nicolás

Autoridades informaron que el Nissan Sentra había sido robado el pasado domingo 22 de febrero en la colonia Bosques de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Ambos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.