Detienen a dos jóvenes con presuntos narcóticos en Guadalupe

Fuerza Civil arrestó a dos hombres en la colonia Arboledas de Corregidora, donde les aseguraron decenas de dosis de presunto cristal y marihuana

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos jóvenes en posesión de diversas dosis de presuntos narcóticos, durante un operativo de disuasión delictiva realizado en el municipio de Guadalupe.

La detención ocurrió cuando agentes estatales realizaban recorridos preventivos en calles de la colonia Arboledas de Corregidora, como parte de las acciones para inhibir hechos ilícitos en la zona.

Al llegar al cruce de la avenida Constituyentes de Nuevo León y Morones Prieto, los individuos fueron identificados como José “N”, de 24 años de edad, y Marlon “N”, de 19.

Durante la inspección, los elementos aseguraron 73 bolsas con una sustancia sólida granulada con características similares al cristal, así como 40 bolsas con hierba verde y seca, presuntamente marihuana.

Ambos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.