Detienen a dos jóvenes con droga y armas largas en García

Las autoridades informaron que los ahora investigados fueron identificados como Kevyn Andreym “V”, de 19 años, y José Miguel “M”, de 21,

Dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la policía de García luego de que presuntamente les fueran aseguradas más de 180 dosis de droga, armas largas, cargadores abastecidos y diverso equipo relacionado con la distribución de narcóticos, durante un operativo realizado en la colonia Vista Montaña.

Las autoridades informaron que los ahora investigados fueron identificados como Kevyn Andreym “V”, de 19 años, y José Miguel “M”, de 21, quienes además serían considerados objetivos prioritarios dentro de las labores de vigilancia e inteligencia que se desarrollan en el municipio.

La detención ocurrió tras un reporte recibido por la Central de Radio sobre la presencia de dos personas sospechosas que se desplazaban en motocicletas por el cruce de las calles Sierra Negra y Torreón.

Al arribar al lugar, elementos municipales adscritos al Grupo de Reacción Inmediata ubicaron a dos jóvenes que aparentemente sostenían una discusión en la vía pública, por lo que procedieron a entrevistarse con ellos.

De acuerdo con el informe oficial, durante la intervención los sospechosos habrían mostrado una actitud agresiva hacia los uniformados.

Posteriormente, durante una inspección preventiva, los oficiales localizaron entre sus pertenencias diversas sustancias con características compatibles con narcóticos, así como armamento y otros objetos presuntamente utilizados en actividades de distribución de droga.

Entre lo asegurado destacan más de 180 dosis de presunta marihuana y una sustancia con características similares a la cocaína, además de dos armas largas, dos cargadores abastecidos con cartuchos hábiles, dos básculas grameras, teléfonos celulares y dos motocicletas que presuntamente eran utilizadas para actividades ilícitas.

Las autoridades también investigan la posible relación de los detenidos con una célula del crimen organizado que tendría operaciones en diversos municipios del área metropolitana de Monterrey, aunque dicha información forma parte de las indagatorias en curso.

Tras su captura, Kevyn Andreym “V” y José Miguel “M” fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes por su probable participación en delitos contra la salud y la presunta portación ilegal de armas de fuego.

Las motocicletas aseguradas fueron retiradas del sitio mediante el uso de grúas y quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora como parte de las evidencias integradas a la carpeta de investigación.