Detienen a dos jóvenes con droga en Monterrey

Los hechos se registraron en la colonia Fomerrey 51, luego de que autoridades recibieran el reporte de dos jóvenes involucrados en un percance

Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un joven y a un menor de edad en posesión de droga, tras una persecución en calles del norte de la ciudad.

Los hechos se registraron en la colonia Fomerrey 51, luego de que autoridades recibieran el reporte de dos jóvenes involucrados en un percance que intentaron huir.

La persecución se extendió por avenidas como Aztlán y Cefeo, hasta concluir en el cruce de Brújula y Meseta.

Los detenidos fueron identificados como Christopher “N”, de 19 años, y un adolescente de 16.

Durante la revisión, se les aseguraron 60 dosis de una sustancia con características del cristal, además de teléfonos celulares, herramientas de pesaje y dinero en efectivo.

El adulto fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el menor fue canalizado a las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.