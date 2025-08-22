Detienen a dos jóvenes con droga en la colonia Industrial

La policía de Monterrey detuvo a dos jóvenes, luego de presuntamente encontrarles dosis de droga y un arma blanca, durante recorridos de vigilancia

La primera detención se registró en el cruce de Colón y Miguel Nieto, donde fue capturado José Brayan “N”, de 25 años.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales observaron al sujeto en actitud sospechosa, y al intentar acercarse, éste se tornó agresivo.

Tras realizarle una inspección, se le localizaron, presuntamente, ocho envoltorios con marihuana entre sus pertenencias.

Además, durante las investigaciones, se informó que el detenido coincide con las características físicas de un hombre que habría participado en un robo a una tienda de conveniencia, ocurrido en Colón y Edison.

La segunda detención ocurrió en Alanís Valdez y Luis Quintanar, también en la colonia Industrial, donde fue capturado Gael Imanol “N”, de 25 años.

El joven fue sorprendido por los oficiales realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Al revisarlo, los policías le encontraron entre su ropa, aparentemente, un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, así como nueve envoltorios con cristal.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público.