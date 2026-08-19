Detienen a dos jóvenes con droga durante operativo en Monterrey

Policías capturaron a Diego Alonso “N.” y Rubén Omar “N.”; presuntamente les localizaron envoltorios con sustancias similares a cocaína en piedra y cristal

En hechos diferentes, dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les localizaran un total de 35 envoltorios con sustancias similares a drogas.

El primer caso ocurrió en el cruce de Degollado y Edison, en la colonia 10 de Marzo, donde fue detenido Diego Alonso “N.”, de 19 años. Los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron al joven cerca de unos botes de basura.

Tras realizarle una revisión, presuntamente encontraron dentro de una mochila 10 envoltorios con una sustancia similar a cocaína en piedra y otros 10 con características del cristal.

El segundo arresto ocurrió en Isaac Garza y Edison, en el Centro de Monterrey, donde los policías detuvieron a Rubén Omar “N.”, de 35 años.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue observado en actitud sospechosa y, tras una revisión, presuntamente le localizaron 15 envoltorios de plástico transparente con una sustancia similar al cristal.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.