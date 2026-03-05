Detienen a dos hondureños con droga en la colonia Industrial

De acuerdo con la información proporcionada, los oficiales observaron a ambos hombres cuando presuntamente intentaron huir al notar la presencia policial

Dos hombres de origen hondureño fueron detenidos tras un operativo de seguridad realizado en calles de la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey, luego de que presuntamente se les aseguraran 124 dosis de distintas sustancias con características similares a drogas.

Los hechos se registraron, en el cruce de las calles Luis Mora y Miguel Nieto, donde los ahora detenidos, identificados como Kevin Ariel ‘N’ de treinta años de edad, y Kevin Stanley ‘A’ de veintitrés, fueron interceptados por elementos de seguridad mientras realizaban recorridos de vigilancia.

De acuerdo con la información proporcionada, los oficiales observaron a ambos hombres cuando presuntamente intentaron huir al notar la presencia policial, siendo alcanzados metros más adelante. Durante el contacto, los sujetos habrían adoptado una actitud agresiva e insultante, por lo que se procedió a realizarles una inspección preventiva.

En la revisión, a Kevin Ariel ‘N’ se le localizaron dosis confeccionadas en papel aluminio y bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal, mientras que a Kevin Stanley ‘N’, se le habrían encontrado envoltorios con hierba verde similar a la mariguana, así como dosis de polvo blanco con apariencia de cocaína, sumando en total ciento veinticuatro dosis entre ambos.

Tras el aseguramiento, los dos hombres fueron puestos bajo resguardo y trasladados para su certificación médica y posterior puesta a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

La detención fue realizada por elementos de la Policía de Monterrey, en coordinación con personal de la Guardia Nacional, como parte de los operativos de seguridad que se mantienen activos en distintos sectores de la ciudad.