Detienen a dos hombres y una mujer sospechosos de ejecución

Por: Marcial Pasarón 18 Junio 2026, 09:26 Compartir

Los tres fueron capturados, luego de que una cámara de seguridad captó el vehículo presuntamente utilizado en un homicidio

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Al ser detectados viajando de una camioneta presuntamente utilizada en una ejecución, una mujer y dos hombres fueron detenidos por la policía de Guadalupe. Los inculpados fueron identificados como Ricardo, de 55 años, Mario Armando, de 33 y Mayra Mayela, de 49. Los tres fueron capturados, luego de que una cámara de seguridad captó el vehículo presuntamente utilizado en un homicidio, circulando sobre el bulevar Miguel de la Madrid. Esto provocó un fuerte despliegue de efectivos, logrando la detención a la altura de la colonia El Ranchito, en Guadalupe. Además de su presunta participación en el crimen, los uniformados encontraron en la camioneta 111 dosis de droga como marihuana y cristal, así como dinero en efectivo.