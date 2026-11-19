Tres hombres, entre ellos un menor, fueron detenidos en Monterrey por presuntamente extorsionar a empleados de bares y comercios, además de portar droga.

Dos hombres y un adolescente fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalados por presuntamente extorsionar a empleados de bares y negocios del primer cuadro de la ciudad.

La detención se registró en el cruce de las avenidas Madero y J. G. Leal, frente a un bar luego de que los oficiales recibieran el reporte sobre varios hombres armados que presuntamente amenazaban a trabajadores del establecimiento.

Los detenidos fueron identificados como César Eduardo “N”, de 22 años; Óscar Alejandro “N”, de 32, y un menor de 17 años.

Durante una revisión, los policías les encontraron 34 envoltorios con una sustancia con características del cristal y otros 10 con hierba verde, aparentemente marihuana.

De acuerdo con la corporación municipal, los sospechosos presuntamente se presentaban en bares y comercios para exigir dinero, argumentando pertenecer a un grupo delictivo. Además, Óscar Alejandro “N” es investigado por su posible participación en el robo de un equipo DVR del bar Palmeiras, ocurrido el pasado 25 de septiembre.

Los tres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.