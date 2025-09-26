Detienen a dos hombres y aseguran armas en Dr. Coss

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para la integración de la carpeta de investigación

Dos hombres fueron detenidos y armamento de alto poder fue asegurado durante dos operativos estratégicos encabezados por el Grupo de Coordinación en el municipio de Dr. Coss, acciones que tuvieron como objetivo frenar el ingreso de grupos delictivos a Nuevo León.

El primer despliegue ocurrió en la mañana del 24 de septiembre en el Ejido El Zacate, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil localizaron una camioneta Ford Super Duty con placas de Texas, abandonada a un costado de la carretera.

Al inspeccionar el vehículo y sus alrededores, los uniformados hallaron dos armas largas abastecidas con 15 cartuchos cada una, además de dos chalecos balísticos y dos cargadores con 15 municiones cada uno.

Horas más tarde, a unos 16 kilómetros del lugar, los efectivos detectaron a dos hombres que intentaban ocultarse entre la maleza. Tras un operativo de aproximación, lograron interceptarlos e identificarlos como César “N”, de 28 años, y Raúl “N”, de 25.

En la revisión se les aseguraron dos armas largas con 55 cartuchos en total, seis cargadores abastecidos con 136 balas, uno más vacío, así como dos pecheras con porta cargadores.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el equipo y el armamento decomisado, para la integración de la carpeta de investigación y la definición de su situación jurídica.