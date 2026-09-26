Detienen a dos hombres tras robo a negocio de electrónica

Policías de Monterrey ubicaron a los sospechosos cuando presuntamente intentaban escapar con la mercancía a bordo de dos diablitos de carga

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendidos presuntamente robando diversa mercancía de un negocio de electrónica, en pleno Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves, en el cruce de las calles Garibaldi y Juan Ignacio Ramón, donde personal del C4 recibió el reporte de un robo en proceso, tras el aviso realizado por un ciudadano a través de un tótem de seguridad instalado cerca del establecimiento.

Al llegar al sitio, los policías ubicaron a los sospechosos cuando presuntamente intentaban escapar con la mercancía a bordo de dos diablitos de carga. Los detenidos fueron identificados como José Gilberto “N”, de 44 años, y Mario Alberto “N”, de 48.

De acuerdo con el reporte, ambos hombres habrían ingresado al negocio tras causar daños en la cortina metálica. Del establecimiento presuntamente sustrajeron cinco bocinas, lámparas de diferentes tipos y micrófonos, entre otros artículos, cuyo valor supera los 10 mil pesos.

Los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.