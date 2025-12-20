Detienen a dos hombres tras riña por motocicleta robada

Los hechos se registraron en las calles Isaac Garza y Ramón Corona, en el centro de la ciudad, donde los policías realizaban un recorrido de vigilancia

Dos hombres que protagonizaban una pelea en plena vía pública durante la mañana del jueves fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que además intentaran agredir a los oficiales y se confirmara su presunta participación en el robo de una motocicleta.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Isaac Garza y Ramón Corona, en el centro de la ciudad, donde los policías realizaban un recorrido de vigilancia y observaron a dos hombres discutiendo de manera violenta. Al intervenir, los uniformados fueron recibidos con golpes.

Uno de los implicados fue sometido en el lugar, mientras que el segundo intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado metros más adelante por los oficiales.

Los detenidos fueron identificados como Ever Antonio G., de 38 años de edad, y Samuel A., de 36 años, este último de nacionalidad hondureña.

Minutos después de la detención, los policías notaron que la puerta de un domicilio ubicado en el mismo cruce permanecía abierta y, al interior, se alcanzaba a observar una motocicleta color rojo con negro. Al verificar los datos de la unidad, el C4 confirmó que el número de placa correspondía a una motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con la información, la unidad había sido robada previamente sobre la calle Miguel Nieto.

Ante estos hechos, ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por agresión a los policías y el delito de robo.