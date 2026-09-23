Detienen a dos hombres tras riña con palos y machete en Santiago

Debido a las acusaciones mutuas, las lesiones visibles y la flagrancia de los hechos, ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, luego de participar en una riña en la comunidad de Los Cavazos, donde presuntamente utilizaron un palo y un machete.

Los hechos fueron reportados tras una pelea registrada sobre la calle Carretera a La Cortina.

Al llegar los policías, encontraron a Mario “N” y Santos “N” ambos de 52 años, aún dándose golpes, por lo que les indicaron que suspendieran la riña.

Mario “N” señaló que Santos “N” lo había agredido con un machete y le provocó una herida en el brazo. Por su parte, Santos “N” aseguró que únicamente se defendió, luego de que su oponente lo golpeara con un palo en la cabeza.

Debido a las acusaciones mutuas, las lesiones visibles y la flagrancia de los hechos, ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado por el delito de lesiones en riña.

Antes de ser trasladados ante la autoridad correspondiente, ambos recibieron atención médica.