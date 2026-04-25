Detienen a dos hombres tras persecución en Venustiano Carranza

Durante las labores policiacas, uno de los carriles de Venustiano Carranza permaneció cerrado a la circulación, generando afectaciones viales en la zona

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La policía del municipio de Monterrey llevó a cabo la detención de dos hombres, los hechos se dieron en el cruce de las avenidas Carranza y Monterrey.

Elementos de Operaciones Especiales de la Policía de Monterrey arribaron al sitio tras dar seguimiento a los ocupantes de un vehículo, presuntamente relacionados con el robo a personas.

Al ser interceptados por los elementos de la policía uno de ellos trató de huir corriendo y se metió a una tienda de conveniencia, donde intentaba esconderse.

Además, los elementos de seguridad también lograron asegurar el vehículo en el que viajaba los presuntos ladrones.

Minutos después también llegaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

Durante las labores policiacas, uno de los carriles de Venustiano Carranza permaneció cerrado a la circulación, generando afectaciones viales en la zona.

Las unidades oficiales llegaron fuertemente armadas y mantuvieron resguardado el perímetro mientras concluían las investigaciones.