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Detienen a dos hombres tras persecución en Santa Catarina

Por: Jared Villarreal

08 Abril 2026, 22:04

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Tras realizar su detención, ambos hombres fueron trasladados ante el Ministerio Público donde quedan a la espera para definir situación jurídica

Detienen a dos hombres tras persecución en Santa Catarina

Se registró fuerte movilización policíaca en la carretera a Saltillo en el municipio de Santa Catarina, luego de la detención de dos hombres que contaban con orden de aprehensión.

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De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, el trabajo se logró cuando los agentes de la Policía de Santa Catarina lograron ubicar a los sospechosos, quienes viajaban a bordo de un vehículo en color gris y provenían del estado de Tamaulipas.

Tras realizar su detención, ambos hombres fueron trasladados ante el Ministerio Público donde quedan a la espera para definir situación jurídica. 

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