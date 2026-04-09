Detienen a dos hombres tras persecución en Santa Catarina

Tras realizar su detención, ambos hombres fueron trasladados ante el Ministerio Público donde quedan a la espera para definir situación jurídica

Se registró fuerte movilización policíaca en la carretera a Saltillo en el municipio de Santa Catarina, luego de la detención de dos hombres que contaban con orden de aprehensión.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, el trabajo se logró cuando los agentes de la Policía de Santa Catarina lograron ubicar a los sospechosos, quienes viajaban a bordo de un vehículo en color gris y provenían del estado de Tamaulipas.

Tras realizar su detención, ambos hombres fueron trasladados ante el Ministerio Público donde quedan a la espera para definir situación jurídica.