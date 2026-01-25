Detienen a dos hombres tras persecución en el centro de Monterrey

La detención ocurrió pasada la media noche, luego de que los ahora detenidos circularan a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta.

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey luego de una persecución registrada en el centro de la ciudad, donde presuntamente se les aseguraron armas de fuego y bolsas con una sustancia sólida similar a la droga cristal.

La detención ocurrió alrededor de las 00:20 horas en el cruce de las calles Madero y Santos Degollado, luego de que los ahora detenidos circularan a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta.

Cómo se originó la persecución en calles del centro

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando fueron rebasados por dos masculinos que viajaban en una motocicleta, sin que el acompañante utilizara casco de seguridad.

Los oficiales les marcaron el alto; sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso, lo que derivó en una persecución por diversas calles del sector, hasta que finalmente se detuvieron a las afueras de una tienda de conveniencia.

Identificación de los detenidos y vehículo asegurado

En el sitio fueron detenidos Jairo Yaid D., de 36 años, y José de Jesús R., de 32 años de edad, quienes comenzaron a insultar a los oficiales tras descender del vehículo.

Los policías identificaron que se trataba de una motocicleta marca Italika, tipo DM200, color negro, con placa 87CKD5, la cual fue asegurada como parte del procedimiento.

Aseguran armas de fuego y presunta droga

Durante la revisión, a José de Jesús R. se le localizó un arma corta calibre .9 milímetros, con un cargador y dos cartuchos, además de 15 bolsas con una sustancia sólida con características similares a la droga tipo cristal, las cuales portaba en una mochila tipo mariconera.

En el caso de Jairo Yaid D., los oficiales aseguraron un arma de fuego sin cargador, 12 bolsas con una sustancia similar al cristal y una báscula gramera digital.

Trasladan a los detenidos ante autoridades federales

Ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo implementada por la actual administración municipal, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y disminuir la incidencia delictiva en Monterrey.