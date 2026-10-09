Detienen a dos hombres tras pelea callejera en Santiago

Al realizarles una revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias los envoltorios con la sustancia y una báscula digital

Una pelea a manotazos en plena vía pública terminó con dos hombres detenidos por policías de Santiago, luego de que durante una revisión les localizaran más de 30 envoltorios con una sustancia con características de cristal y una báscula digital.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Benito Juárez, en la colonia Los Rodríguez, donde los oficiales observaron a José “N”, de 51 años, y Héctor “N”, de 38, mientras discutían y se lanzaban golpes en la vía pública.

Localizan envoltorios y una báscula digital

Al realizarles una revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias los envoltorios con la sustancia y una báscula digital. Además, de acuerdo con las autoridades, Héctor “N” cuenta con antecedentes por delitos contra la salud.

En tanto, José “N” fue sometido a un dictamen médico que determinó que se encontraba bajo los efectos de algún narcótico. También viajaba en una motocicleta cuya propiedad legal no pudo acreditar.

Quedan a disposición de la Fiscalía

Ambos hombres fueron detenidos y trasladados para quedar a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, autoridad que determinará su situación jurídica por la probable comisión de delitos contra la salud.