Detienen a dos hombres tras asalto con violencia en Monterrey

Los detenidos fueron sorprendidos por policías de Monterrey pateando a un hombre para despojarlo de un celular en calles del Centro

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente cometer un asalto con violencia en pleno centro de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:30 a.m en el cruce de las calles Colón y Pino Suárez.

Como Roberto “N”, de 34 años, y Eduardo “N”, de 31, fueron dentificados los detenidos.

De acuerdo con la autoridad, los policías observaron a dos hombres golpeando a un peatón, por lo que de inmediato intervinieron.

La víctima, un joven de 26 años, señaló que estaba siendo asaltado y que los agresores intentaban despojarlo de su teléfono.

Y al negarse a entregar el dispositivo, fue golpeado a patadas causándole diversas lesiones por lo que fue trasladado Hospital Universitario para su atención médica.

Ante estos hechos, ambos hombres ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.